Danneggiati dall'alluvione, i locali della Croce Rossa verso la sistemazione grazie ad un atto di generosità

La ditta Francesco Brunetti ha donato la nuova porta d’ingresso ai locali dedicati alle attività sociali del Comitato Croce Rossa di Senigalia, i cui locali erano stati danneggiati dall'alluvione. Gli storici locali di via Narente, che hanno sempre ospitato le attività sociali del Comitato a sostegno delle situazioni di fragilità del territorio, erano stati totalmente allagati con la conseguente compromissione di tutti i generi di prima necessità immagazzinati, così come le attrezzature, gli impianti e gli arredi.

Tra i numerosi atti di generosità di cui è stata protagonista la comunità nel sostenere il ripristino della sede quello della ditta “Brunetti Francesco - Lavorazioni in ferro”, che con generosità, ha donato il nuovo portone di ingresso in sostituzione della vecchia serranda andata distrutta. Le opere di smantellamento del precedente serramento e l’installazione del nuovo si sono svolte in tempi brevissimi. "Nel ringraziare la ditta donatrice - si legge in una nota - il Comitato rileva che questo gesto esemplare si aggiunge a numerose altre iniziative di cittadini, Aziende e Istituti di Credito, che quotidianamente supportano la nostra associazione».