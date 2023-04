Consulta per la disabilità per difendere i diritti dei diversamente abili

ANCONA - “Auguro buon lavoro alla Consulta, certo che contribuirà efficacemente alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, supportando il lavoro dell’Amministrazione in tal senso”. Così il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Samuele Animali ha salutato la nomina del nuovo direttivo della Consulta delle persone con disabilità eletto al termine della prima riunione tenutasi presso i locali dell’ex II circoscrizione. Nel corso dell’incontro, presenti lo stesso Animali ed il personale comunale con cui la Consulta si rapporterà per gli aspetti amministrativi, sono stati eletti per acclamazione nel direttivo Raffaela Bellagamba, Luciana Frontini, Paolo Gabrielloni Barbara Marasca, Antonio Massacci, Daniele Owen, Marina Paris, Sabina Schiavoni, Stefano Squadroni e Romina Trombetta.

Gli stessi si rivedranno il prossimo 12 aprile per l’elezione del presidente, dando così il via alla piena operatività della Consulta, il cui ruolo sarà estremamente importante per l’attività amministrativa, sia per ricevere informazioni in tempo reale su eventuali criticità e opportunità, sia per formulare proposte su una materia così particolare. Si ricorda che è sempre possibile iscriversi alla Consulta e partecipare alle assemblee o alle iniziative che la stessa programmerà.