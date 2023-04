Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano? Incontro pubblico con il sindaco

FALCONARA - Resta fissato per domani, mercoledì 19 aprile alle 18, all’ex Cinema Enal di Castelferretti, l’incontro pubblico per illustrare caratteristiche e modalità di adesione alle nuove comunità energetiche comunali di Falconara, cui sarà possibile aderire gratuitamente per utilizzare l’energia prodotta e abbattere così la bolletta. All’appuntamento sono invitati i singoli cittadini e le attività economiche, ossia i soggetti cui le comunità energetiche sono rivolte. A spiegare il progetto, che partirà a breve, saranno i tecnici comunali e quelli della società Sistema X, che realizzerà e gestirà gli impianti. A Castelferretti, su iniziativa dell’amministrazione comunale, nascerà la prima comunità energetica di Falconara, grazie a un impianto fotovoltaico sul tetto del Palasport Liuti: l’energia verde potrà essere condivisa con famiglie o attività economiche, a patto che l’abitazione o la sede si trovi a Castelferretti nell’ambito della cabina primaria che serve il paese. Entro l’estate sarà poi attivata la comunità di Palombina Vecchia, grazie a un impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola Aldo Moro. Per aderire a una delle due comunità energetiche occorre manifestare il proprio interesse: per Castelferretti la richiesta di adesione va inviata entro le 12 del 2 maggio, per Palombina Vecchia la manifestazione di interesse va presentata entro le 12 del 29 maggio. Per una famiglia il risparmio in bolletta, che varia in base ai consumi e alle oscillazioni di costo, potrà superare il 50 per cento. L’adesione è completamente gratuita.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori, in termini di consumi, alla capacità di produrre energia, verrà data priorità ai soggetti in stato di povertà energetica, alle famiglie meno abbienti e ai soggetti con maggiori consumi. Per informazioni si può contattare l’ingegnere Claudia Croci del Comune di Falconara al numero 0719177227 in orari d'ufficio o inviare una e-mail all'indirizzo crocicl@comune.falconara- marittima.an.it, indicando in oggetto la dicitura ‘Manifestazione di interesse alla costituzione di una CER’ con aggiunta la comunità energetica di riferimento (Palasport Liuti o scuola Aldo Moro).

La nascita delle due comunità energetiche ha avuto impulso con una delibera di Giunta del 9 marzo scorso, cui è seguito un bando per individuare gli operatori interessati a installare gli impianti e a gestire la comunità energetica (Producer).

«Ho fortemente voluto che il Comune di Falconara fosse promotore e protagonista della transizione energetica nel nostro territorio – dice il sindaco Stefania Signorini –per realizzare un nuovo modello basato su produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. Per vincere questa sfida serve l’impegno di tutti, enti pubblici, operatori economici e cittadini: occorre orientare le proprie scelte e le proprie azioni verso l’autoproduzione di energia pulita».

L’obiettivo principale di una comunità energetica è generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile, con ricadute sociali e ambientali che comprendono la crescita competitiva e l’attrattività del territorio, l’occupazione ed il contrasto alla povertà energetica. Mediante la creazione di una comunità energetica è infatti possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura di energia elettrica, compresi quelli di trasporto.

La domanda può essere inviata via PEC all’indirizzo comune.falconara.protocollo@ emarche.it, oppure può essere consegnata a mano, in formato cartaceo, all’ufficio protocollo del Comune in Piazza Carducci, 4, tutti i giorni feriali, dalle 8.30 alle 13.30, sabato escluso, il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 18. Infine la manifestazione di interesse può essere inviata con raccomandata A/R o corriere (farà fede la data e l’ora di ricezione della busta) all’indirizzo Comune di Falconara Marittima (AN), Piazza Carducci 4, 60015 Falconara Marittima (AN).