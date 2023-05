Apre il primo tratto della ciclabile del Conero, c'è l'ordinanza. Poi arriverà la pista stazione-università

ANCONA - Ufficiale l'apertura, oggi, del primo tratto della ciclabile del Conero. Per ora, siega in un post la candidata sindaca di centrosinistra Ida Simonella, si potranno percorrere in bici oltre 3 km in direzione Ancona partendo dall’ingresso situato al parcheggio di Portonovo dopo aver superato le due aziende agricole presenti. Nel giro di qualche settimana sarà percorribile l’intera ciclabile dalla città alla spiaggia della baia.

«Ma per quanto riguarda la mobilità sostenibile “sui pedali” non è tutto- continua l'assessore uscente- abbiamo già strutturato un Bici Plan per tutta la città e stiamo già lavorando su altre due importanti ciclabili: quella che collegherà da Stazione FS Centrale al Polo Universitario di Torrette passando per l’antico sentiero del Borghetto, e quella fra la Stazione FS di Passo Varano e il Polo Universitario di Montedago (vedi tra le immagini la mappa completa di queste ciclabili»