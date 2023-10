Ha portato il nome di Falconara all’80esima edizione del Festival del cinema di Venezia e sabato 28 ottobre sarà la volta della Capitale: l’attore falconarese Daniele Vagnozzi sarà presente alle 20.30 alla proiezione in anteprima nazionale del film ‘La spiaggia dei gabbiani’, di cui è coprotagonista. L'evento è in programma nella cornice di ‘Alice nella città’, sezione della Festa del Cinema di Roma. Sarà proiettato al cinema Adriano.

Chi è Daniele Vagnozzi

Nato ad Ancona ma da sempre residente a Castelferretti, oggi Daniele vive e lavora a Roma. E’ tornato nelle Marche anche durante le riprese de ‘La spiaggia dei gabbiani’, film ambientato ad Ancona e lungo la costa del Conero. Vagnozzi è coprotagonista e recita il ruolo di Lele, un comico che cerca di sfondare. Marchigiani anche gli attori Giorgia Fiori, originaria di Ascoli Piceno e Marco Brandizi di Civitanova Marche. Nel cast infine la tiktoker milanese da 5 milioni di follower Giulia Sara Salemi. Nel film interpretano un gruppo di ex compagni di scuola alla soglia dei trent'anni. Partono tutti per una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell'atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse. Con le sue battute, quasi sempre fuori posto, Lele cercherà di salvare i rapporti all'interno del gruppo di amici storici del liceo provando a chiudere con il passato. Una commedia brillante che racconta con ironia la fatidica soglia dei trent’anni. Il film diretto dal regista anconetano Claudio Pauri (con cui Daniele Vagnozzi condivide la formazione al liceo classico Rinaldini di Ancona) è realizzato con il sostegno di Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e Regione Marche e prodotto della Guasco Srl di Ancona, nota sul territorio per numerosi progetti nazionali e internazionali.

Daniele Vagnozzi si è appassionato alla recitazione ai tempi delle scuole medie che ha frequentato a Castelferretti, come lui stesso racconta: «Sono molto legato al mio paese dove mia madre tutt’ora vive e lavora. Ricordo con affetto che durante gli intervalli alle scuole Montessori intrattenevo i compagni con i miei sketch comici e nel parco dietro casa giocavo a imitare i grandi attori come Mastroianni e Massimo Troisi per vincere la noia. Da artista che vive fuori è bello vedere che molti progetti culturali nuovi come il Falcomics sono nati a Falconara, spero sia solo l’inizio». «Questa è la Falconara che amiamo e che ci piace far conoscere – dice l’assessore alla Cultura Marco Giacanella –, nelle Marche e in tutta Italia: una Falconara giovane, talentuosa e votata alla cultura. Al nostro concittadino l’auspicio di una carriera folgorante, che sia di ispirazione a tanti altri nostri giovani». Daniele Vagnozzi, già noto al pubblico per il ruolo di Franco Pitton nella serie televisiva di Rai 1 ‘Il paradiso delle signore’ e per il ruolo di Vincenzo Clementi nel docufilm Rai ‘Benelli su Benelli’ di Genoma Films (vincitore del premio Kinéo Pubblico e Critica alla 78a Mostra del cinema di Venezia), sarà presto impegnato sul set di un nuovo film per la Rai. Dopo il successo come autore e regista teatrale del suo spettacolo ‘Argonauti e Xanax’, produzione Caterpillar e vincitore del bando Next Regione Lombardia, tornerà ad Ancona con il suo nuovo spettacolo dal titolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, show comico sulla psicologia, in debutto nazionale al Teatro Panettone di Ancona il 27 gennaio 2024, all'interno della rassegna "Made in Marche".