Ambiente e caro bollette: «Basta pagare», scatta la manifestazione

ANCONA - Altra Idea di Città sostiene e aderisce alla manifestazione di sabato 15 ottobre (ore 15,30 - Fiera della Pesca), ad un mese dall'alluvione e alle porte di una stagione che si prospetta davvero difficile. Sit-in indetto da Arvultura Senigallia, Fridays for future Ancona, Trivelle Zero Marche.

«Siamo stanchi che siano sempre i cittadini a pagare gli errori di malgoverno, a pagare un sistema economico che arricchisce sempre di più pochi a discapito di molti. Il pianeta si sta ammalando progressivamente per colpa dei soliti noti, ma non sono loro a pagarne le conseguenze, né dei disastri naturali né di quelli economici. E allora anche noi questo sabato, come da sempre, diciamo "Basta pagare"» scrive in una nota il movimento.