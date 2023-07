«Conero? Sono tante aree protette, ma in un unico luogo»

«Proprio in questi giorni leggiamo articoli di stampa che si occupano di interventi e dichiarazioni che riguardano l’area marina del Conero, ed anche della non più tollerabile pressione antropica appunto sulla baia di Portonovo e sulla sua spiaggia, e di pareri diversi fra la nuova amministrazione comunale ed il presidente del Parco del Conero. Vogliamo ricordare che l’area geografica della quale parliamo, è sede, da anni (almeno 20) di tre zone ad alta tutela, oltre al parco, una zona di importanza comunitaria (Sic) ed una zona speciale di conservazione (Zsc)». Lo scrive in una nota Europa Verde.

«E’ appena il caso di sottolineare che queste zone prevedono anche la protezione di alcune specie ittiche e che la loro perimetrazione prevede anche,comunque piccoli tratti di mare antistanti. Ed è, di nuovo, il caso di sottolineare che le necessità di salvaguardia dalla eccesiva pressione antropica di queste zone avrebbe anche effetti assolutamente positivi anche sullo stato dell’area marina antistante. Non avrebbe invece effetti positivi su chi, da anni, specula sull’utilizzo eccessivo di risorse di un’area molto delicata, con buona pace delle amministrazioni regionali e comunali passate e presenti. Ci chiediamo, fra l’altro, come si può affermare che fino alla battigia ogni cosa va tutelata e un centimetro oltre è tutta ‘ caccia libera ’» .