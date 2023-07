Alluvione, il generale Figliuolo ad Ancona: «”Presto e bene” per tornare alla normalità. Le risorse ci sono, ma prima le urgenze»

ANCONA - il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione dello scorso maggio, ha incontrato nel pomeriggio il governatore Francesco Acquaroli e il Prefetto di Ancona. Un vertice per raccogliere le necessità del territorio e per tranquillizzare i sindaci e le comunità interessate dagli eventi alluvionali: «Continueremo con gli interventi di somma urgenza, i Comuni saranno ristorati- ha assicurato Figliuolo- sono già arrivate le prime risorse per far fronte a interventi urgenti e la struttura ha come obiettivo quello di affrontare da subito la messa in sicurezza del territorio e della viabilità». Il generale ha anche ribadito che saranno formati gruppi di lavoro con Regione, Provincia, comuni e autorità di bacino. «Stiamo facendo anche convenzioni con le Università per avere una scientificità nei piani. I progetti che ne deriveranno saranno quelli di una messa in sicurezza in prospettiva sulla rete viaria e per i recuperi urbanistici e architettonici dei territori, tenendo presente che ci sono paradigmi che sono cambiati e i dati delle serie storiche potrebbero non essere più validi. Ci aiuteremo in base ai dati e alle tendenze che ci fornirà proprio la comunità scientifica».

Tempi e priorità

“Presto e bene” è il concetto che Figliuolo ha voluto sintetizzare nel breve incontro con la stampa che ha seguito la riunione. «Continueremo sulle azioni di somma urgenza, i cantieri aperti vanno portati a termine- ha precisato il generale- sui lavori non cantierabili per via delle risorse posso già dire che la struttura coprirà queste attività. Ci stiamo accordando su cosa deve mandarci la Regione e capire quali sono le attività da fare. Ci stiamo accordando sui lavori urgenti daf are da qui all'autunno prossimo, poi si penserà in prospettiva e alla messa in sicurezza nel lungo periodo».

«Noi siamo stati marginalmente colpiti rispetto all’Emilia Romagna, ma ci sono stati sicuramente problemi in alcune zone- ha chiosato Acquaroli- una parte di questi problemi è ancora in valutazione e vedremo l’evolversi nelle prossime ore. Collaboreremo per la messa in sicurezza e il ripristino della normalità».