Regolamento sulla vendita dei beni comunali, oggi la votazione del Consiglio. Sediari: «No rischi di svendita»

ANCONA - Il Consiglio comunale sta discutendo in queste ore la proposta di modifica del nuovo regolamento di alienazione dei beni del Comune. Modifiche che già la scorsa settimana hanno trovato il centrodestra cittadino compatto sul fronte del “no”. Oggi, nella relazione all’aula, il relatore del documento, assessore al patrimonio e vicesindaco Pierpaolo Sediari, ha spiegato i motivi della proposta respingendo le accuse di una mancata trasparenza nelle procedure di vendita. «E’ stato necessario unire due regolamenti ormai datati, uno del novembre 2001 e l’altro del 2013 per assicurare proprio il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenzialità nelle procedure- ha detto Sediari- si vanno quindi a predeterminare casi, condizioni e modalità. Il rischio di svendita non esiste con procedure non trasparenti o paventato rischio di danni erariali, ogni vendita sarà preceduta da una stima analitica di congruità dei lavori per la quale ci si avvale di gruppi di lavoro con professionalità interne all’ente o a titolati soggetti esterni. Valutazioni però che sono sempre verificate e validate dal servizio Patrimonio. La stima del valore del bene- continua Sediari- ha durata annuale e può essere confermata o rivalutata con prezzi più aderenti all’andamento del mercato. Abbiamo ampliato fino a 60 giorni il tempo entro cui si possono ricevere le proposte di acquisto anche dopo un’asta andata deserta e le semplificazioni di alcune procedure possono consentire una più facile vendita dei beni difficilmente collocabili sul mercato».

Discussione del testo in corso. L’opposizione, come annunciato, ha presentato diversi emendamenti: sei firmati dal Movimento 5 Stelle e altrettanti da Fratelli d’Italia. Un emendamento firmato anche dal consigliere Pd Simone Pelosi.