L'assessore Manarini: «Ho le mani pulitissime, ma questa è una grossa tragedia personale»

Incredulo, scioccato, sconvolto da un’inchiesta che lo coinvolge direttamente, ma di cui dice di non sapere nulla. Paolo Manarini, assessore ai Lavori Pubblici, non credeva ai propri occhi quando gli agenti della Squadra Mobile e della Pg della Polizia Locale si sono presentati in Comune per perquisire il suo ufficio e sequestrare materiale ritenuto utile alle indagini. E' indagato per abuso d’ufficio, truffa e turbativa d’asta.

«Io sono sereno, serenissimo» dice l’ingegnere, salvo poi ammettere: «Sto vivendo una grossa tragedia personale: io ho le mani non pulite, pulitissime. Ma certe cose colpiscono nell’anima, nella famiglia. Quando ho accettato l’incarico di assessore l’ho fatto pensando al bene della città. Mai mi sarei immaginato tutto questo. Ad ogni modo, aspetto di leggere gli atti, io ho la coscienza a posto. Se qualcuno ha commesso dei reati, non posso saperlo». Poi l’ingegnere affronta il tema della riqualificazione dei laghetti del Passetto, al centro dell’indagine della Squadra Mobile. «I lavori sono stati fatti, l’abbiamo appurato, tant’è che sono stat inaugurati. Ci possono essere stati degli errori, forse, ma delinquere è altra cosa». E comunque, Manarini si dice all’oscuro di tutto, anche sui presunti appalti truccati dal geometra arrestato. «Bonci? Fa parte del mio assessorato, non controllo i suoi atti, ma l’ho visto sempre molto attivo, si faceva carico del suo lavoro, non ho mai avuto sospetti nei suoi confronti e nemmeno dell’onestà dei tecnici comunali, tutti professionalmente seri nei rapporti, oculati e attenti alle spese. Non conosco le accuse mosse al geometra e nemmeno nei miei confronti: aspetto di leggere gli atti».

L’avvocato Franco Boldrini, che assiste l’assessore Manarini, ricorda che «la legge distingue tra amministrazione e politica: i dirigenti si occupano delle gare d’appalto, gli assessori fanno politica. Per questo - aggiunge il legale - non comprendo il coinvolgimento del mio assistito in una vicenda per la quale non si sente in alcun modo responsabile».

