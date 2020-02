Coronavirus, altri 2 tamponi positivi: salgono a 3 i casi nelle Marche

Oggi altri due tamponi sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Dopo il 30enne del pesarese, con questo salgono a tre i casi risultati positivi al Coronavirus nella regione Marche, tutti nella provincia di Pesaro e Urbino. Questi due positivi domani mattina saranno inviati a Roma per il secondo check.

«Abbiamo preso l'impegno di informarvi puntualmente perché riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore ed è meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news» ha detto il presidente Luca Ceriscioli, che ha anche annunciato (GUARDA VIDEO) come, entro domani mattina, invierà a tutti gli enti locali una circolare contenente ulteriori specifiche per chiarire l'ordinanza firmata ieri.