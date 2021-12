Weekend nero per la Sabini Castelferretti, vince Macerata 3-0

La partenza locale sul 4-0 è il preludio ad un pomeriggio per i biancazzurri che tengono lo svantaggio fino a metà set poi in costante difficoltà in ricezione non riescono a trovare offensive efficaci: la Paoloni rigioca ad alta velocità e la Sabini è costretta ad alzare velocemente bandiera bianca a muro e difesa. Spronati dai coach Giangiacomi-Pigliapoco, i castelfrettesi ripartono con ben altro piglio e l’equilibrio regge fino a metà set, quando Macerata allunga fino al 20-13: i cambi operati tra i biancazzurri scuotono il finale con qualche bello scambio ma la Paoloni intasca il set approfittando delle ingenuità altrui. Avanti 2-0 nel conto set, la capolista scappa fin da subito (10-2): la Sabini, con l’ennesimo sestetto variato, reagisce nella fase centrale del set ma macerata non lascia spiragli per la rimonta e chiude la gara in tre set in poco più di un’ora di gioco.

PAOLONI VOLLEY MACERATA - SABINI CASTELFERRETTI 3-0

PAOLONI: Tobaldi, Biagetti, Calistri, Uguccioni, Leoni (L) (K), Persichini, Storani, Stella, Carloni, Latini, Bravi, Giavelli. All. Giganti – Cappelletti.

SABINI: Albanesi, Beni 7, Corinaldesi, Galdenzi 3, Giaccaglia (K) 2, Licitra 3, Mancinelli 8, Mariotti 3, Pettinari G. 1, Pieroni 2, Rinaldi 1, Pettinari M. (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

PARZIALI: 25-13/25-19/25-16.

ARBITRI: Tosti - Montilii