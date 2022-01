Si separano le strade di coach Masciarelli e della Nef Osimo

In questi giorni di pausa del campionato, si è arrivati ad una decisione condivisa tra la società LA NEF Volley Libertas Osimo e coach Roberto Masciarelli. Infatti, dopo cinque anni, si separano le strade tra i “senza testa” e l’esperto tecnico falconarese. Alla base di questa scelta motivi di lavoro e di salute che hanno portato a questa decisione dolorosa tra le parti dopo cinque annate sportive importanti.

La società biancoblu esprime la massima riconoscenza a coach Masciarelli per il lavoro svolto in questi anni, sempre con dedizione e la massima professionalità, augurandogli le migliori fortune professionali e sportive per il futuro. La squadra viene affidata fino al termine della stagione a coach Riccardo Baldoni, vice di coach Masciarelli, che ha già guidato i ragazzi nel mese di dicembre.