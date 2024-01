Serie B maschile, Sabini campione d'inverno. Ancona vince a Loreto e resta al secondo posto

Il Girone E di Serie B continua a parlare con uno spiccato accento marchigiano e regala alla Sabini il titolo di campione d’inverno. Dopo la sconfitta nella giornata inaugurale, la squadra di Castelferretti ha inanellato una serie di dieci vittorie consecutive buone per blindare il primo posto al giro di boa con un turno di anticipo. L’ultima gemma è il 3-1 al Ravenna al PalaLiuti, con parziali di 25-20, 19-25, 25-20 e 25-19: un successo maturato con una brillante accelerazione nella seconda metà di gara, che ha permesso ai padroni di casa di portare a casa l’intera posta in palio. E’ un’affermazione che mette in cassaforte il primato dopo la prima parte di regular season, regalando contestualmente la possibilità di giocarsi la Coppa Italia di Serie B (solo le capoliste al termine del girone di andata di ciascuno dei nove gironi hanno accesso alla competizione) con prima fase contro le battistrada dei gironi D ed F.

La formula prevede gare di sola andata nel periodo di sosta del campionato tra il 27 gennaio e il 3 febbraio, una partita in casa ed una in trasferta per ciascuna squadra e qualificazione alla final four nella settimana di Pasqua che sarà certa per la prima classificata dei tre triangolari (composti dalle leader dei nove gironi), e per la migliore delle seconde piazzate. Ma prima di pensare a questo trofeo che viene affrontato per la prima volta nella storia societaria, si punterà a chiudere al meglio il girone di andata sabato prossimo nella tana del roccioso San Marino.

A restare in scia alla capolista Sabini c’è sempre la The Begin Ancona, che domenica si è imposta al PalaSerenelli di Loreto contro la Nova Volley. Parte forte la squadra mariana che vince il primo set ma poi subisce la qualità del servizio ospite e cala in tutti i fondamentali. Decisivo l’ingresso di Tomassetti per gli ospiti, mentre coach Iurisci approfitta per fare esordire i 2007 Marchetti e Sampaolo e per dare minutaggio a Conocchioli e Quintabà per una Nova Volley che sposa sempre più la linea verde. I padroni di casa vincono il primo 25-20, per poi subire il ritorno dei dorici che vincono il secondo segmento di gara per 25-20, e prendono il largo nella seconda metà di incontro chiudendo terzo e quarto coi punteggi di 25-18 e 25-15. Ancona la prossima giornata osserverà il turno di riposo, mentre la Nova Volley chiuderà il girone di andata sabato all’Eurosuole Forum contro la Lube.