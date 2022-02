Sabini Castelferretti perentoria, volley Potentino schiacciato: 3-0

Dopo lo spettacolare 3-2 biancazzurro dell’andata, le due squadre cercano punti buoni per risalire la china: rispetto alla sfida della Piana dei Ronchi disputata 3 mesi fa, tanti protagonisti di entrambe le squadre sono assenti causa Covid-19 e infortuni. Biancazzurri che non hanno a referto Albanesi, Galdenzi e Palazzesi mentre Mariotti è presente solo per onor di firma; con Rinaldi dirottato nel ruolo di libero, a rimpolpare l’organico ci sono gli Under 18 Cesarini, Gaggiotti e Fini, militanti nella Serie D castelfrettese. Il primo set è tiratissimo fin dalle prime azioni con le squadre prudenti vista l’elevata posta in palio: dopo pochi punti la banda locale Giorgini (solitamente è il libero dei potentini; è anche l’unico ex della partita visto il suo trascorso in biancazzurro nell’Under 16 2017-18 con la vittoria del titolo regionale; auguri di pronta guarigione!) s’infortuna, ma tale defezione non turba più di tanto i locali che si portano sul 16-13 e poi sul 20-18 in proprio favore. La Sabini non molla ed i due time out ravvicinati dei coach Giangiacomi-Pigliapoco scuotono Beni e compagni che prima impattano sul 20 pari e poi allungano beneficiando del fondamentale del servizio che manda in tilt la retroguardia avversaria. I locali non mollano ed in un finale incandescente è un bolide di Licitra a segnare il decisivo 25-23 per la Sabini.

Pieroni e compagni ripartono con grande fiducia: tante difese vengono concretizzate in contrattacco e si va in vantaggio per 5-1. Dopo una pausa a metà set, fase in cui gli arancioblu si aggrappano all’esperienza di Miscio per gestire i palloni più delicati, sull’11-9 il punteggio si dilaterà, grazie al turno al servizio di Mancinelli, preludio al magistrale 25-14 biancazzurro.

Anche il terzo set vede sia una grande aggressività al servizio e sia la giusta compostezza a muro: i centrali Giaccaglia e Pettinari fanno la voce grossa e una gestione omogenea alle bande premia la coralità di gioco dei castelfrettesi; il terzo parziale diventa un monologo dei ranocchiari che continuano a balzare in alto a muro ed in attacco; il distacco da doppia cifra si mantiene fino al 25-15 che certifica la vittoria di 3-0 per la Sabini, la prima stagionale con il massimo scarto e che inaugura al meglio il 2022. Prova di gruppo enorme, grazie all’ottima conduzione degli allenamenti nelle ultime settimane dei coach Giangiacomi-Pigliapoco che non hanno mollato assieme ai propri ragazzi nonostante le defezioni accusate.

VOLLEY POTENTINO - SABINI CASTELFERRETTI 0-3

VOLLEY POTENTINO: Giorgini, Bizzarri, Angeli, Tramanzoli, Miscio, Attolico, Gaspari, Emili, Saudelli, Di Bonaventura, Viciedo, Massera (L1), Negro (L2). All. Massera - Barabucci

SABINI: Beni 12, Cesarini, Corinaldesi, Fini, Gaggiotti, Giaccaglia (K) 11, Licitra 15, Mancinelli 13, Mariotti, Pettinari G. 8, Pieroni 3, Rinaldi (L1), Pettinari M. (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

PARZIALI: 23-25/14-25/15-25

ARBITRI: Sacrini - Cocco