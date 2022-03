La Sabini Castelferretti esce a testa alta dal match con Macerata : 3-1

I locali, forti del successo in casa della Consolini San Giovanni in Marignano di sabato scorso, ospitano la capolista Macerata. La gara inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Norberto Pesarini, primo Presidente della Sabini tra il 1966 e 1972 e successivamente costante sostenitore economico, venuto a mancare lunedì 28 febbraio. Tutt’altra gara rispetto all’andata, finita in un’ora di gioco in favore della Paoloni. I castelfrettesi mettono alle corde la quotata squadra ospite (4-0) che recupera forzando al massimo il proprio gioco con i centrali (6-6) vista anche l’assenza del proprio capitano ed attaccante di riferimento, l’opposto Tobaldi (ex Serie A) oltre quella dell’esperto libero Leoni: la Sabini allunga nuovamente con la coppia Mancinelli-Licitra costante sia in ricezione che in attacco; tuttavia, la capolista resta attaccata nel punteggio. Sul 23 pari una clamorosa svista arbitrale porta il set point ai castelfrettesi ma è altrettanto imbarazzante l’errore arbitrale che consegna il primo set point ai bianconeri; i locali, spendendo energie nervose non indifferenti restano sul pezzo e l’ace di Galdenzi è il preludio al contrattacco di Mancinelli che chiude un appassionante e spettacolare primo set (28-26).

Volley Macerata, ferita nell’orgoglio, continua a macinare gioco con i centrali: la partita è nervosa perché la Sabini accarezza l’idea di poter domare la capolista che risponde più con i nervi anche per minare le incertezze della gioventù locale. Il jolly di Mariotti al servizio dà lo slancio per rimontare nel finale e superato un cambio-palla a testa, sul 23-22 un evidente doppio tocco in ricezione ospite non viene sanzionato e dopo aver pareggiato i conti a quota 23 nelle ultime due concitate azioni la Paoloni mostra maggiore freddezza (23-25).

La Sabini paga due set intensi partendo in sordina nel terzo parziale: il doppio cambio con gli ingressi di Pieroni e Corinaldesi (come anche nel set successivo) scuotono i ragazzi dei coach Giangiacomi-Pigliapoco che perlomeno psicologicamente tornano in partita, pur iniziando a calare enormemente in ricezione; sul 13-19 e forte di due break conquistati, la coppia arbitrale non vede incredibilmente una palla spinta di Mancinelli sul muro avversario poi terminata fuori (le squadre si stavano entrambe preparando per il turno al servizio dei biancazzurri); il punto assegnato agli ospiti scatena le vibranti proteste dei castelfrettesi e ne fa le spese coach Giangiacomi che si becca il cartellino rosso mentre il collega Giganti avrebbe fatto più bella figura ad ammettere il tocco del muro dei suoi ragazzi anziché ridere e compiacersi del regalo arbitrale visti anche margine ed inerzia del parziale più che rassicuranti. La Sabini si addormenta in ricezione e stacca letteralmente la spina agonisticamente per il torto subito, vedendo gli avversari vincere il terzo set sul 14-25.

Macerata, avanti 2-1, prende un minimo di vantaggio nel quarto set e lo mantiene fino all’ennesimo incandescente finale, fatto più di provocazioni avversarie che di bel gioco: tra i locali entra Gianmarco Pettinari al posto di Galdenzi, cambio che scuote i locali ma la partita prosegue con tanti errori su entrambi i fronti; del gioco rapido e spesso sporco alle bande ne beneficia la Paoloni che aumenta il vantaggio fino a vincere anche il quarto parziale (21-25), sigillato dall’ennesimo primo tempo da zona tre. La Sabini non riesce a prendere punti buoni per la classifica ma esce dal campo tra gli scroscianti applausi della propria rumorosa e calorosa tifoseria, sempre più orgogliosa dei suoi giovanissimi guerrieri.

G.S. PALLAVOLO SABINI CASTELFERRETTI – PAOLONI VOLLEY MACERATA 1-3

SABINI: Beni 9, Rinaldi, Corinaldesi 1, Albanesi 1, Galdenzi 7, Giaccaglia (K) 4, Licitra 17, Mancinelli 15, Mariotti 2, Pettinari G. 2, Pieroni, Pettinari M. (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

PAOLONI: Sigona 11, Tobaldi, Biagetti 18, Carloni, Latini 2, Calistri 11, Uguccioni 16, Persichini 9, Stella 5, Bravi, Storani (L). All. Giganti-Cappelletti.

PARZIALI: 28-26/23-25/14-25/21-25

ARBITRI: Benigni-Affronti