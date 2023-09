Volley femminile B1. Le ragazze della Pieralisi Jesi a lezione di coaching

Apertura di stagione all'insegna del Coaching per la Pieralisi Jesi. Franco Rossi, co-titolare di Incoaching srl, scuola che si occupa di formare i nuovi allenatori con il Professional Coaching Program (un percorso altamente professionalizzante per acquisire le competenze di Coaching e diventare Coach Professionista), ha fatto esplorare alle ragazze della formazione anconetana, attraverso attività mirate di gruppo, il potenziale individuale e di squadra come base su cui costruire ogni prestazione.

Questo il commento dell’allenatore e direttore tecnico Luciano Sabbatini (autore a 4 mani con Franco Rossi del libro "L'Atleta Interiore”): "È stata una giornata di allenamento molto importante per noi, le attività esperienziali proposte da Franco hanno gettato le basi per una conoscenza profonda tra le atlete che hanno sperimentato come la fiducia e la condivisione siano le basi necessarie per approcciarsi fin da subito a una stagione che sicuramente sarà unica". La società Pieralisi Jesi ringrazia Franco Rossi per la professionalità e il tempo che ha dedicato, per le riflessioni a cui le attività hanno condotto e per gli emozionanti momenti che ha regalato alla squadra.