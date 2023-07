Primo acquisto per la nuova Clementina 2020: ingaggiato il giovane libero Celeste Sposetti

Dopo gli annunci di 4 conferme, è arrivato il momento di svelare il primo nuovo acquisto della Clementina 2020 Volley: Celeste Sposetti. Una giovanissima promessa che è già realtà consolidata nel suo ruolo, Celeste è un libero classe 2005 per 172cm di altezza. Nata a Recanati, gioca a pallavolo già da 15 anni, iniziando a Castelfidardo, proseguendo ad Osimo per poi approdare alla Conero Volley con cui ha vinto i campionati Regionali di Under 16 e Under 18 e dove inizia ad affacciarsi alla serie B. Si trasferisce poi a Jesolo proseguendo il percorso delle giovanili e supportando la prima squadra in B2, prima di passare a Cuneo dove tocca con mano la serie A1.

Nell’ultima stagione la troviamo a Chieri, società con cui arriva a conquistare la medaglia di bronzo nelle finali nazionali Under 18, e gioca titolare nella formazione di B2. Indosserà il numero 12 e di questa nuova avventura dice: “Sono davvero molto contenta di questa opportunità alla Clementina 2020 Volley, mi piace il progetto che c’è dietro e le ambizioni di far bene. Poi conosco Luca Paniconi, che mi aveva allenata alla Conero Volley e con il quale mi ero trovata benissimo, sono davvero felice di ritrovarlo anche perché con lui sono cresciuta molto ed ho intenzione di migliorare il più possibile anche quest’anno. Sono giovane, ma quando sono in campo tiro fuori tutto il carattere che ho, sono molto determinata e cerco di caricare sempre le mie compagne con tutta la grinta possibile. Difendere è la cosa che mi riesce meglio e ogni difesa difficile che riesco a fare mi regala grandi emozioni e mi dà nuova carica. Non vedo davvero l’ora di iniziare!”.