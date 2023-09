Prime amichevoli per la Clementina 2020: coach Paniconi comincia a testare il roster

La Clementina 2020 inaugura il suo periodo di amichevoli in vista dell'imminente inizio di campionato della B1 femminile di volley (7 ottobre) e lo fa con la Lardini Filottrano (B2) sul campo di Moie per la precisione. Un'occasione, come di consueto in questi casi, per vedere all'opera le giocatrici della nuova squadra, tutte schierate di volta in volta da coach Paniconi. È stato un test utile soprattutto per iniziare a creare gli automatismi di squadra, capire le caratteristiche di ognuna della ragazze che fanno parte del roster e sperimentare quanto si prova in allenamento.

Un match comunque molto combattuto e giocato con intensità, nel quale sono emersi già diversi spunti tecnici interessanti da ambo le parti. La Clementina non si ferma comunque qui, con l’obiettivo di approcciare il campionato nel miglior modo possibile (il ricordo del brutto girone d’andata dell’ultima stagione è ancora ben vivo nella mente dei tifosi). Entrando più nel dettaglio del calendario di allenamenti congiunti che riguarderanno la compagine marchigiana, nelle prossime settimane i test amichevoli continueranno, a partire da quelli con la Pieralisi Jesi (il 20 settembre: un gustoso derby tutto da vivere) e la Lucky Wind Trevi Trevi (il successivo 23 settembre).