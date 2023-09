Volley femminile B1. Pieralisi Jesi, una squadra sempre più affiatata e pronta per il debutto

Il campionato di Serie B1 di volley è sempre più vicino: la Pieralisi Pan Jesi, inserita nel girone D della terza categoria nazionale, debutterà fra 10 giorni esatti, per la precisione sabato 7 ottobre 2023. Al PalaTriccoli arriverà l’Ambra Cavallini, formazione pisana da prendere assolutamente con le pinze per cominciare la stagione nel migliore dei modi. Tramite i canali ufficiali del club marchigiano, coach Luciano Sabbatini ha scattato una fotografia delle ultime settimane rossoblu, tra allenamenti e test amichevoli contro altre squadre.

Ecco cosa ha detto in merito: “La squadra in questi allenamenti congiunti è stata in crescita costante sia dal punto di vista dell’affiatamento nei sistemi tattici di gioco sia della capacità delle ragazze di aiutarsi. Per la parte fisica siamo ancora in una fase in cui bisogna trasformare il lavoro della preparazione in forza e crescita così da essere pronti per l’esordio di sabato 7”.

“Gli allenamenti procedono bene – continua il tecnico della Pieralisi – confermano la prima impressione sulla capacità del gruppo di lavorare bene insieme, pur venendo da esperienze e livelli di gioco diversi, vedo la disponibilità di tutte a lavorare insieme per il bene della squadra. In questa fase abbiamo avuto modo di provare diverse soluzioni e cercato i giusti spazi per tutti in un’ottica di un impiego dell’intera rosa”.