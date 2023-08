Pieralisi Jesi: il reparto delle schiacciatrici è al completo con Sofia Belen Quinteros

Si completa il reparto delle schiacciatrici della Pieralisi: arriva a Jesi anche la giovane Sofia Belen Quinteros. Classe 2005, alta 176 centimetri, proviene dal Volley Modena che nell’ultima stagione è stato rivale delle marchigiane in Serie B1. Ecco cosa ha detto tramite i canali societari: "Ho sempre pensato alla Pieralisi come un'ottima opzione, è sempre stata una società che ha attirato la mia attenzione sia per le giocatrici che per la categoria. Non conoscevo Luciano, mi ha colpito tanto ed è stato un motivo in più per accettare l'offerta. Mi ha spiegato come sono strutturati gli allenamenti, mi ha fatto vedere la palestra, il centro sportivo, mostrato orari e spostamenti”.

"Della squadra conosco Agnese Pepa - prosegue Sofia Belen - abbiamo fatto un anno di provinciali insieme. La scorsa stagione abbiamo giocato contro e ho sempre visto un gruppo affiatato: so che integra subito le ragazze nuove, sono molto tranquilla. Conoscendo l'allenatore, posso fare un salto molto in avanti dal punto di vista mentale sotto il profilo tecnico ci sono alcuni aspetti da migliorare, a cominciare dalla ricezione".