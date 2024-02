La Pieralisi Jesi non si ferma più e agguanta anche il secondo posto

Il big-match del PalaTriccoli tra Pieralisi Jesi e Volleyrò Casal de’ Pazzi si apre con il prepotente allungo delle padrone di casa (7-3), ben supportate dal servizio e dall'attacco. Il tecnico ospite chiama il time-out sul 13-7, le jesine marciano spedite arrivando fino al massimo vantaggio di 23-12. Qualche imprecisione in casa Pieralisi favorisce un breve recupero romano (23-15) ma il gap è tanto ampio e non ci sono ulteriori concessioni. Il secondo set vede un capovolgimento di fronte, la squadra romana spinge molto sul servizio e trova la continuità in attacco cercata per tutto il primo parziale (4-11).

Jesi reagisce (9-12) ma soffre ancora le battute ospiti e le conclusioni di Vighetto (10-15). Si lotta punto a punto (16-17) e Casal de Pazzi grazie al muro riesce ad ampliare il vantaggio: 16-23. Sabbatini prova a dare una scossa alla squadra con l'inserimento di Miecchi e Pepa (19-23) ma le ospiti non mollano e, sul 20-24, chiudono per il pareggio. Nel terzo, la Pieralisi è subito precisa ed efficace in attacco e il Volleyrò non tiene il passo. Sull'11-4 il tecnico ospite ha terminato i suoi time-out mentre le padrone di casa volano sul 15-6. Le romane restano pericolose (15-9) e conquistano un minibreak che le porta dal 19-9 al 19-13.

Peretti sblocca la situazione e la Pieralisi riparte: 22-13. Casal de Pazzi punge col servizio (22-16) mentre Jesi risponde con Pomili dal centro (23-16) e Castellucci al servizio (24-16). Chiude poi Moretto al terzo set-ball. In avvio di quarto parziale, la Pieralisi è costretta ad inseguire e, sul 6-8, conquista la parità grazie alla grinta di Castellucci: 8-8. La battaglia è serrata e Casal de Pazzi si affida alla solita Vighetto (11-13) e allunga il vantaggio grazie ad un attacco in generale più costante: 15-19. La Pieralisi non si lascia intimorire (20-20) ma fatica a domare l'attacco avversario che apre le porte del tie-break.

Nell’ultima frazione di gioco, Jesi parte bene (4-1) e va al cambio di campo in vantaggio 8-5. Casal de Pazzi non molla e con il servizio si riporta sotto: 8-7. La battaglia si infiamma (10-10), è una guerra di nervi dove a fare la differenza sono i servizi. Sul 13-12, Pomili conquista il match-ball con un ace e Moretto schiaccia per la vittoria una super bordata da posto 2 che fa esplodere di gioia il PalaTriccoli. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 3-2 (25-16, 20-25, 25-18, 22-25, 15-12)

JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa, Paolucci 4, Peretti 8, Castellucci 15, Marcelli n.e., Miecchi, Pomili 9, Milletti 11, Moretto 17. All. Sabbatini

VOLLEYRÒ: Camerini 2, Vighetto 21, Lerario (L2), Lari, Esposito 14, Allaoui 8, Talarico 5, Franceschini n.e., Bonafede (L1), Martinelli 8, Fusco 4, Ndoye. All. Cristofani