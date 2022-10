Pieralisi Jesi, Martina Pirro fiduciosa: "Vedo tanti spunti da cui ripartire"

Poco prima del primo allenamento della settimana, i canali social della Pieralisi Jesi hanno fatto il punto della situazione con Martina Pirro. Non si poteva non cominciare dalla gara di sabato scorso, la sconfitta di Forlì che ha sancito l’esordio nel campionato di B1.

Queste sono le impressioni della Pirro: “È stata la nostra prima partita ufficiale, un fattore da non trascurare: l'emozione ha influito. In squadra ci sono elementi nuovi da inserire, una cosa che si è fatta sentire soprattutto nei momenti più importanti, come nella parte finale dei set”.

"Non abbiamo fatto una grande prestazione - ammette la schiacciatrice rossoblù - eppure siamo riuscite a giocare punto a punto, facendo vedere che in alcuni frangenti potevamo imporci”. "C'è un po' di rammarico, ci aspettavamo un altro risultato, sicuramente avremo modo di rifarci - continua Martina - bisogna avere pazienza, è necessario consolidare il nostro affiatamento. Vedo tanti spunti da cui poter ripartire”.

Sabato ci sarà la prima partita in casa: al PalaTriccoli arriva la Tenaglia Altino, una delle squadre più attrezzate del girone D, come sa bene Martina Pirro: "Tutte le partite sono impegnative, è un campionato diverso da quello dell'anno scorso: c'è da lavorare tanto e tenere testa a squadre molto forti, dobbiamo lavorare al massimo in palestra".