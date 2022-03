Ostacolo Titan Service per la Bontempi Casa Netoip

"Una partita difficile, in una palestra che non conosciamo". Coach Dore Della Lunga presenta così il match in programma sabato 12 marzo, ore 18.30, a San Marino. Dopo tre vittorie consecutive senza cedere nemmeno un set, la Bontempi Casa Netoip Ancona è di scena nel borgo arroccato sul monte Titano, compagine che all’andata creò non pochi grattacapi a Ferrini e compagni.

Solo un punto separa l’Accademia Volley dalla vetta della classifica di serie B. Le motivazioni, insomma, non mancano. «Il nostro obiettivo resta quello di portare a casa il risultato, fronteggiando tutti gli ostacoli che si presenteranno». Coach Della Lunga è determinato e sta lavorando sodo in allenamento, assieme al supporto di Paolo Monti, per prepararsi all’insidiosa sfida in trasferta.

Obiettivo: tre punti. I dorici ci proveranno, consapevoli della posta in palio.