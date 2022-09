La Nova Volley nel girone E di serie B, il disappunto del presidente Massaccesi

Se nelle ultime due stagioni il girone di serie B maschile aveva ridotto il raggio delle trasferte, quest’anno la Federvolley ha fatto una scelta diversa costringendo le 8 marchigiane iscritte, tra le quali la Nova Volley Loreto, a 4 trasferte in provincia di Bari: Modugno, Molfetta, Turi e Castellana Grotte. Il girone a 14 è completato da Montorio al Vomano (TE) e San Giovanni in Marignano (RN).

“Al di là delle difficoltà oggettive di compilare i gironi con le formazioni avente diritto – dice il Presidente Franco Massaccesi – ci saremmo legittimamente aspettati delle scelte votate al contenimento dei costi per le trasferte di questo campionato e quindi più in linea a quelle delle ultime due stagioni per altro condizionate dal Covid”. Secondo il presidente della società loretana al quale non fa difetto la schiettezza “il mio ragionamento si basa su due ordini di problemi che riguardano da una parte gli anni difficili con i quali le società hanno dovuto fare i conti tra introiti ridotti all’osso e oggettive difficoltà di offrire un prodotto appetibile agli sponsor avendo giocato tanto anche a porte chiuse, ma dall’altro l’incertezza su quello che ci aspetta tra varianti, tamponi e vaccini”.

Intanto però la giostra partirà nel weekend del 8-9 ottobre e si fermerà il 6-7 maggio con 126 formazioni al via divise in 9 gironi per 6 promozioni attraverso i playoff.

“Penso anche ai colleghi presidenti delle 4 società pugliesi nostre avversarie che dovranno sostenere le spese di 8 trasferte nelle Marche, una in Romagna e una in Abruzzo – conclude Massaccesi – che saranno anche più preoccupati di noi. C’è poco da fare se non andare avanti e saremo al via con una squadra a trazione ancora più loretana che venderà cara la pelle su tutti i campi e contro qualsiasi avversario”.

La squadra allenata da Leondino Giombini, nuovo allenatore della squadra di serie B maschile e coadiuvato dallo staff confermato composto dal vice Macellari, lo scoutman Stortoni giocherà come al solito le proprie partite in casa la domenica alle ore 17 al Palaserenelli.