Nova Volley, a meno due dal match con Volley Potentino. Ippoliti: "Sarà durissima"

“Purtroppo continuiamo ad accrescere il nostro credito con la fortuna che continua a toglierci giocatori e questo è una situazione molto preoccupante”.

Fa rumore il grido d’allarme di coach Marcello Ippoliti e lo lancia dopo una vittoria. “Quando si perde non è il caso di fare certe considerazioni per non dare adito ad alibi – insiste il tecnico neroverde – ma sabato ci mancavano tre giocatori. Ardemagni è fuori da un mese e non sappiamo quando potrà rientrare. Pulcini mancherà sicuramente anche sabato in casa di Volley Potentino che è un match fondamentale per la salvezza anche se Scorpecci alla prima da titolare ha fatto una buonissima partita. Per fortuna recuperemo almeno Nobili che però è stato fermo più di una settimana”.

Il successo al tiebreak contro Alba Adriatica, l’imbattibilità casalinga mantenuta, il vantaggio sulla zona rossa di 4 punti sono tutte buone notizie.

“La squadra sta facendo il massimo – aggiunge il tecnico – considerando tutte le circostanze e dispiace perché sono certo che se potessimo lavorare in settimana al completo, potremmo crescere meglio e più velocemente mentre dobbiamo soffrire e chiedere gli straordinari ad alcuni ragazzi”.

Il match di sabato alle 18 al PalaPrincipi di Porto Potenza è un test fondamentale sia per provare a ritrovare punti e solidità anche lontano da Loreto che per non farsi agguantare da chi insegue.

“La squadra conosce il peso specifico dell’incontro e mi aspetto una prova di carattere. Volley Potentino ha avuto delle difficoltà in questo avvio ma ha valori tecnici importanti, giocatori esperti e anche in precampionato ne abbiamo testato l’assoluta pericolosità” – conclude il tecnico della Nova Volley. “Sarà durissima”.

Nel weekend sconfitta in trasferta la Rainbow serie D femminile mentre la OM Pelati serie D maschile ha vinto in casa con il Cus Ancona. Vincenti sia l’under 18F che l’under 17M che l’under 14 femminile di coach Andrea Quintini all’esordio in campionato.