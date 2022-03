La Nova Volley Loreto non sbaglia in casa della Titan Service: 3-0

Un’ottima Lorete castiga, al contrario, una brutta Titan Services per 3 a 0. Sammarinesi in grave difficoltà contro una squadra ospite sempre molto reattiva e brava in tutti i fondamentali. Ai padroni di casa non arriva il solito carico di punti dagli esterni e, al contrario dei marchigiani, si dimostrano sottotono in tutti i fondamentali. In particolare sono poco efficaci a muro, fallosi in battuta e in attacco. Martedì si rigioca a Loreto e ci sarà bisogno di un’altra Titan Services per portare via almeno un punto.

L’inizio partita è molto contratto. Tutte e due le squadre sbagliano molto in attacco e battuta (i primi 10 punti della Titan Services sono anche frutto di 7 errori avversari). Il primo ma già decisivo allungo è di Loreto (7/13) che approfitta di più e meglio degli errori di Rondelli e compagni. Il divario si allarga perché Loreto entra in partita mentre i padroni di casa continuano a girare a vuoto. E’ un 14/25 senza discussioni. Nel secondo parziale la Titan Services trova punti prima dalla banda Ricci e da Bernardi al centro, poi dal subentrato Kiva. Si gioca sul filo dell’equilibrio per tutto la ripresa. Sul 22 pari entra una battuta ospite che sembrava destinata a cadere al di qua del nastro. I seguenti attacco e muro di Loreto chiudono il set. Nel terzo parziale allunga per prima Loreto (7/10) e sull’8/14 coach Mascetti è già costretto a spendere il secondo time-out ma ormai i buoi sono usciti dalla stalla e Loreto non fatica a chiudere sul 18/25.

Tabellino Titan Services. Ricci 6, Bernardi 8, Rondelli 4, Frascio, Carigi 1, Zonzini 8, Bacciocchi (L1), Kiva 4, Cicconi, Borghesi, Stefanelli (L2). N.E.: Benvenuti. Ace: 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Loreto. Cozzolino 2, Vallese (L1), Dignani (L2), Pulcini 1, Mazzanti 6, Ulisse 14, Torregiani 9, Buscemi 7, Nobili 8. N.E.: Sansonetti, Alessandrini, Caroti, Pisauri. Ace: 6. Battute sbagliate 15. Muri punto 5. All. Marcello Ippoliti.