La Nova Volley lascia i tre punti a Pesaro

Prima sconfitta piena stagionale per la Nova Volley che al PalaKennedy cede 3-1 uscendo dal capo con qualche rimpianto.

Partenza lenta dei neroverdi che faticano in cambio palla. I locali prendono subito 3 punti di vantaggio e allungano 17-10. Coach Ippoliti spende i due timeout. Entra Cozzolino per Ulisse ma il set si chiude 25-15.

Il 2’ set parte con maggiore equilibrio (6-6). Pesaro si fa preferire in contrattacco e allunga sul +4 (13-9). Il tecnico di Loreto cambia la regia inserendo Scorpecci per Pulcini. Sul 22-17 sembra un set segnato e invece Loreto torna sotto trascinato da Torregiani, alla fine miglior marcatore di Loreto con 15 punti, e con l’ingresso di Ardemagni. Loreto annulla il 1’ set point e ha un’occasione non capitalizzata anche sul secondo. Chiude Schiaratura 25-23.

Alla ripartenza Ardemagni per Mazzanti resta in campo fin dall’avvio. Pesaro sale 7-4 ma Loreto resta vicina e recupera trovando la parità a quota 12. Sul 13-14 c’è il sorpasso e il 1’ vantaggio dei neroverdi. E’ il momento migliore di Loreto che allunga (15-18) anche grazie a un buon muro. Stavolta è Fabbietti nei guai e spende i timeout ma Loreto chiude 22-25.

Il 4’ set parte con i locali decisi 4-1) ma Loreto c’è e prima pareggia poi sorpassa (6-7). Rientra Buscemi per Mazzanti. Si va punto a punto (12-12). Le azioni si fanno lunghe e combattute e Pesaro la spunta. Sul 17-14 coach Ippoliti ferma il gioco ma Pesaro è galvanizzata spinta da Morichelli miglior marcatura del match con 25 punti personali, e va al traguardo chiudendo 25-18.

A Loreto è mancata forse un po’ di convinzione nella metà del 4’ set quando ha avuto le occasioni per restare in scia e allungare il set al tiebreak.

MONTESI PESARO - NOVA VOLLEY LORETO 3-1

MONTESI PESARO: Giorgi, Mandoloni 2, Cardinali, Mancinelli 3, Ferro, Sabatini 8, Mei (L), Schiaratura 12, Caselli 8, Cristiano, Morichelli 25, Hoxha 1. All. Fabbietti

NOVA VOLLEY LORETO: Buscemi 1, Ardemagni 1, Sansonetti, Pulcini 1, Torregiani 15, Alessandrini, Ulisse 12, Cozzolino 1, Dignani (L), Scorpecci, Mazzanti 6, Vallese (L2) Nobili 7. All. Ippoliti

ARBITRI: Avanzolini e Piccinini

PUNTEGGIO: 25-15; 25-23; 22-25; 25-18