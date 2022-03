Per la Nef Osimo voglia di riscatto contro la Sabini Castelferretti

C’è voglia di una grande prestazione per LA NEF Volley Libertas Osimo che scenderà in campo al Palabellini sabato 12 marzo alle ore 17.30 contro la G.S Pallavolo Sabini Castelferretti. I “senza testa”, in seguito all’amara sconfitta avvenuta nel derby contro la Nova Volley Loreto, si preparano con grande concentrazione in questa settimana per l’importante sfida.

“Mi aspetto una partita molto diversa dall’ultima che abbiamo giocato dove non siamo scesi proprio in campo – afferma Amos Vignaroli – Abbiamo voglia di ripetere una buona prestazione, come dimostrato contro il Pesaro. Non sarà una partita facile contro una squadra che difende forte”.

Amos Vignaroli è uno degli innesti arrivati in estate in casa LA NEF ma sono grandi i suoi obiettivi. “Non è facile dopo due mesi di stop riprendere nel migliore dei modi – prosegue il centrale biancoblu – l’assetto della squadra è cambiato ma sono fiducioso perchè ci manca davvero poco per ritrovare quell’equilibrio che c’era prima”.

Amos ha già affrontato negli anni precedenti quest’importante campionato. “Stiamo affrontando un buon campionato con un livello molto alto rispetto allo scorso anno – conclude Vignaroli – e dobbiamo mettercela tutta rimanendo sempre concentrati”.