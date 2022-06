La Nef Osimo piazza un doppio colpo: Terranova - Di Bonaventura

LA NEF Volley Libertas Osimo puntella il proprio organico con due innesti importanti. Partendo dal primo alla corte di coach Roberto Pascucci arriva Francesco Terranova, schiacciatore classe 1992 dalla Bontempi Netoip Ancona. Dopo un lungo corteggiamento il ds Amedeo Gagliardi ha chiuso la trattativa andando a completare una batteria di schiacciatori di spessore, con Alessandro Stella che quindi ricoprirà il ruolo di opposto. Un roster interessante condito da un valore aggiunto come lo schiacciatore dorico.

Francesco Terranova vanta un curriculum importante con trascorsi nella Golden Plast – Volley Potentino, con cui ha conquistato l’A2, Offida Volley e nelle ultime due stagioni con la Bontempi Netoip Ancona, risultando tra i migliori della compagine dorica, senza dimenticare le esperienze anche a livello europeo di beach volley.

“Cecco è un giocatore che apporterà alla squadra un’alta percentuale di esperienza, – commenta il ds Gagliardi – condita da un notevole tasso tecnico in tutti i fondamentali. Siamo orgogliosi che abbia scelto la nostra piazza, questo ci fa comprendere che stiamo andando nella giusta direzione”.

L’altro colpaccio è l’arrivo di Leo Di Bonaventura in prestito dalla Videx Grottazzolina, giovane talento che lo scorso anno militava nelle file del Volley Potentino. Sarà quindi Di Bonaventura a guidare le fasi di seconda linea della squadra, fortemente voluto da tutta la società e in particolar modo da coach Roberto Pascucci che è rimasto colpito dalle sue doti tecniche. Grande è la voglia di mettersi in gioco, sono queste le prime parole del giovane Di Bonaventura in casa NEF.

“Ho subito avute buone impressioni di questa grande società, mi hanno trasmesso l’idea di una squadra che punta ad arrivare a traguardi importanti, che sia la vittoria diretta o ai play-off – commenta di Bonaventura – Vengo da una stagione molto complicata per vari fattori e per me è motivo di orgoglio che la società abbia visto in me l’uomo giusto, che veda in me uno dei protagonisti per questa importante stagione. Mi piace l’idea di una squadra giovane e competitiva e spero di poter ottenere un riscatto anche personale e raggiungere un grande traguardo. Spero che ci sarà un bel movimento e noi faremo di tutto per giocare una grande stagione e poter regalare grandi vittorie”.