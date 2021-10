La Nef Osimo coglie il secondo successo consecutivo, Alba Adriatica sconfitta 3-1

Ottimo esordio casalingo per LA NEF Osimo che ottiene la seconda vittoria consecutiva, prima in casa, per 3-1 contro l’ostica compagine abruzzese dell’Iseini Alba Adriatica, sconfitta all’esordio e quindi con tanta voglia di riscatto. Finalmente il ritorno in casa con il calore del pubblico per gli osimani, che ha trascinato la squadra alla vittoria; a distanza di quasi due anni il ritorno dei tifosi sarà un elemento in più per questo campionato di Serie B maschile.

Avvio di partita equilibrato tra le due squadre: se per i padroni di casa si fa notare Silvestrelli, la buona l’organizzazione difensiva è l’arma in più degli ospiti. Rossetti e Ragoni trascinano Alba con delle ottime giocate e gli ospiti conquistano il primo set per 21-25.

Buono l’avvio del secondo set per LA NEF Osimo con Valla e ancora Silvestrelli a fare la differenza e mettono i padroni di casa sul 9-4. Di Felice e Rossetti sono due ottimi schiacciatori e lo dimostrano in questa frazione, con Alba che rimane in scia per un secondo periodo molto combattuto ed equilibrato sul 16-14. Silvestrelli con un paio di ace, e degli ottimi attacchi, fa la differenza in questo frangente e gli osimani si impongono per 25-17 (1-1).

Terzo set equilibrato con botta e risposta da ambo le parti fino all’11-11, con i padroni di casa che piazzano il break (5-0) e conquistano la frazione grazie ad una grande prova corale, e l’esperienza di Polidori, per 25-18 (2-1).

Quarto set ancora all’insegna dell’equilibrio sul 10-10, con protagonisti da ambo le parti Rossetti e Di Felice da una parte e Valla e Silvestrelli dall’altra. I “senza testa” con Polidori a muro e Silvestrelli in attacco si aggiudicano la frazione, chiudendo la questione, per 25-17 (3-1) con una grande prova di maturità e determinazione da parte di tutti.

“Una vittoria estremamente positiva per come è arrivata, – commenta coach Roberto Masciarelli – una partita combattuta, dove non siamo partiti benissimo, ma siamo stati molto bravi a recuperarla ed a tenere un’ottima intensità”.

LA NEF OSIMO – ISEINI VOLLEY ALBA ADRIATICA 3-1 (21-25; 25-17; 25-18; 25-17)

LA NEF OSIMO: Stella n.e., Cremascoli 4, Di Nisio n.e. Polidori 3, Silvestroni 5, Sparaci n.e., Caciorgna 12, Vignaroli 3, Di Martino n.e., Silvestrelli 31, Valla 12, Schiaroli, Genovesi n.e. All. Masciarelli

ISEINI VOLLEY ALBA ADRIATICA: De Matteis, Cretone n.e, Esposito n.e., Di Felice 6, Cacchiarelli, Foglia, Pugliatti 1, Di Pentima n.e., Rossetti 8, Stipa, Ragioni 12, Traini 3, Brutti n.e. All. Brutti

Arbitri: Azzurra Bordoni e Carolina Mezzasoma