In casa Nef Osimo arriva la conferma di Marco Silvestroni

Proseguono le conferme in casa LA NEF Osimo. La società “senza testa” non sta a guardare e prosegue nel suo percorso in vista della prossima stagione. Dopo la riconferma di Alessandro Stella, il ds Amedeo Gagliardi mette un altro tassello con Marco Silvestroni, volto “storico” in casa osimana, che si appresta a vivere la quinta stagione con i biancoblu. “Silver”, classe ’88, è un elemento di esperienza e personalità che arricchisce l’organico di coach Roberto Pascucci.

“Siamo soddisfatti del rinnovo di Silvestroni, 33 anni, centrale esperto della categoria – commenta il ds Gagliardi – che metterà al servizio della squadra le sue doti tecniche e caratteriali. Una conferma fortemente voluta, perché voglio circondarmi di persone di fiducia e di sicuro affidamento.”