Lorenzo Silvestrelli torna all'Accademia Volley

Gradito ritorno in casa Accademia Volley. Dopo l’acquisto dello schiacciatore Antonio Schiavoni e le conferme del libero Alessandro Giombini, dell’alzatore Tommaso Larizza, dell’opposto Marco Santini e del centrale Samuele Gasparroni, la società del presidente Mario Lanari richiama l’opposto Lorenzo Silvestrelli, già visto due anni fa in maglia biancorossa prima di salire in A3 con Fano e poi, lo scorso anno, ad Osimo.

Classe 1998 per 1.94 di altezza, Silvestrelli ha già tanta esperienza, nonostante la giovane età, e potrà dare qualità e nuove soluzioni d’attacco al sestetto guidato dai coach Dore Della Lunga e Paolo Monti. È un mancino che conosce bene il campionato, un valore aggiunto per tentare il salto di categoria.

«Sono davvero molto contento che l’Accademia abbia pensato a me – le prime parole di Silvestrelli -. Ho ottimi rapporti sia con i giocatori, che con la dirigenza e il presidente Lanari. È una scelta ottimale per me, anche per vicinanza a casa. Ma soprattutto, sono orgoglioso di poter giocare nella squadra che si è classificata prima all’ultimo campionato, il cui staff tecnico è di un livello obiettivamente superiore. Cercheremo di disputare un campionato da protagonisti. Ho aspettative abbastanza alte e condivido appieno gli obiettivi della società. Mi piacerebbe vincere il campionato di serie B, andare ai playoff e provare a salire in A3. Da parte mia ce la metterò tutta».