La Nef Osimo fa filotto, Bellaria ko: 3-0

LA NEF Volley Libertas Osimo chiude il campionato nel migliore dei modi. I “senza testa” regolano in trasferta con un netto 3-0 il fanalino di coda Romagna Banca Bellaria e colgono l’ottava vittoria consecutiva. Un risultato importante per i biancoblu che con un finale di stagione in crescendo sono riusciti ad issarsi in quinta piazza, chiudendo a pari punti con l’Us Volley ’79, subito dietro le prime posizioni di classifica. Un traguardo fortemente voluto dalla squadra che chiude questa annata sportiva positivamente, confermando i progressi fatti vedere in campo.

Per quanto riguarda la vittoria contro i romagnoli, i ragazzi di coach Riccardo Baldoni hanno impresso un buon ritmo, specialmente nei primi due set, vinti agevolmente per 13-25 e 17-25 con buoni minutaggi e buone risposte anche di chi ha trovato meno spazio durante la stagione, tra cui Genovesi e Di Nisio. Nel terzo set i biancoblu hanno dovuto rincorrere i padroni di casa, complice anche qualche errore di troppo per i ragazzi di Baldoni, impattando sul 18-18 per poi chiudere in un finale punto a punto vinto per 23-25.

“Per noi la partita era determinante perché volevamo chiudere nel migliore dei modi la stagione – commenta coach Baldoni – proseguendo il nostro bel momento. Siamo stati bravi a gestire i primi due set, poi c’è stato un calo di tensione ed i nostri avversari hanno sfruttato i nostri errori. Comunque siamo riusciti a chiudere il terzo set a nostro favore. Buona prova di Genovesi quando è stato chiamato in causa, soprattutto a muro, e sono molto contento perché dovevamo fare il nostro dovere e lo abbiamo fatto. Chiudiamo alla fine al 5° posto ed è un ottimo risultato stagionale”.

ROMAGNA BANCA BELLARIA – LA NEF OSIMO 0-3

Parziali: 13-25; 17-25; 23-25

LA NEF OSIMO: Vignaroli 4, Schiaroli, Cremascoli 2, Molari, Silvestrelli 10, Di Nisio, Genovesi 8, Polidori 3, Caciorgna 9, Di Martino, Stella 19, Silvestroni 4, Sparaci, Valla All. Baldoni

Arbitri: Santoniccolo Marianna e Santin Vieri