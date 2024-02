A Jesi si respira aria di Serie A: la Pieralisi inanella la quinta vittoria di fila

Scala reale: è arrivata anche la quinta vittoria consecutiva per la Pieralisi Jesi che continua a incantare nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Il 3-1 a Pontedera contro l’Ambra Cavallini fa salire la squadra di coach Sabbatini a quota 30 punti, al terzo posto in classifica (a una sola lunghezza dal secondo e a quattro dalla vetta). Le ambizioni play-off sono dunque più che credibili e verranno messe alla prova nel prossimo turno al PalaTriccoli contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi che è attualmente quarto. Dopo un iniziale equilibrio (3-3), la Pieralisi prova a più riprese la fuga (3-6 e 9-12) ma solo sul 12-12 riesce a trovare l'allungo decisivo:14-18. Le jesine spingono molto bene con il servizio (15-21) e sono attente a muro.

Le padrone di casa non riescono a tenere il passo (16-23) e finiscono fuori giri sbagliando il servizio: 17-24. Chiude a muro Peretti un set condotto con autorità. La Pieralisi dimostra di avere una marcia in più anche nel secondo parziale (1-4): le jesine si esaltano in difesa e fanno altrettanto bene a muro: 6-11. Pontedera fatica in ricezione e soffre un lungo turno in battuta Paolucci che infila 2 ace (6-13). Il divario in campo si amplia (10-20), l'attacco jesino non incontra problemi, le padrone di casa sembrano meno lucide e, dopo l'ace di Pomili che vale il set-ball, sbagliano in attacco.

Peretti e compagne iniziano bene anche il terzo parziale (0-4). Il tecnico di casa chiama time-out sul 4-10 e le toscane si ritrovano (8-10). La Pieralisi comincia a faticare in ricezione, è meno precisa in battuta e subisce l'iniziativa dell'Ambra Cavallini che passa a condurre 16-13. Le jesine non mollano (19-18) ma non giocano con lo stesso ritmo dei primi due set (22-18). Sabbatini manda in campo Miecchi al posto di Castellucci per irrobustire la seconda linea ma Pontedera non si ferma e riapre il match.

La Pieralisi non si scompone, riparte bene nel quarto (0-4) e sul 5-6 mette a segno un break micidiale (con un super apporto di Castellucci) che la proietta sul 7-14. Dopo la reazione del terzo set l'Ambra Cavallini si spegne sotto i colpi jesini (10-19). Sabbatini deve però chiamare time-out sul 14-20, di fronte alla rimonta toscana. Pontedera non molla anche quando si ritrova sul 17-24 e riesce ad annullare quattro palle match, fino alla schiacciata di Moretto che strappa la meritata vittoria. Il tabellino del match:

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA-PIERALISI JESI 1-3 (18-25, 12-25, 25-21, 21-25)

PONTEDERA: Casarosa S. (L1), Marocchini 7, Chericoni, Andreotti 13, Donati 8, Meini 3, Simoncini 3, Casarosa G. (L2), Melani, Fenili 10, Martelli n.e., Bertini n.e. All. Mecucci

JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 10, Peretti 6, Castellucci 15, Marcelloni n.e., Miecchi, Pomili 7, Milletti 12, Moretto 17. All. Sabbatini