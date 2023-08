Un volto nuovo ma soprattutto un gradito ritorno per la Pieralisi Jesi: Alessia Pomili vestirà rossoblu

"Sono sempre ambiziosa, sono cresciuta tantissimo e tornare in un posto dove sono stata tre anni mi dà grandi stimoli, ho tanta voglia di mettermi in gioco”. Il tono della voce trasmette la determinazione ed il desiderio di iniziare la sua avventura con la maglia della Pieralisi, di nuovo. Alessia Pomili, originaria di Porto Potenza Picena, classe 2000, 192 cm di altezza, ha disputato tre stagioni a Jesi (una in B2 e due in B1) prima di passare a Castelbellino e poi lo scorso anno al Volley Offanengo in A2, dopo una prima parte di stagione con la maglia del Soverato, sempre nel campionato cadetto.

"Ho imparato tanto da questa esperienza in serie A2 da titolare - continua la centrale rossoblù - è un valore aggiunto che cercherò di portare alla squadra. Siamo in un girone competitivo, vedo tante inividualità importanti, grazie anche all'aiuto di Luciano riusciremo a fare squadra, ad essere unite in campo e questo vuol dire tanto. Le avversarie più forti? Presto per dirlo però Castrelfranco mi sembra molto competitiva, Casal de Pazzi è una formazione giovane e sempre pericolosa, non si può mollare mai, ci aspetta una sfida interessante".