Fatal Titan Service, Loreto paga dazio: 3-0

Solo tre giorni prima una quasi perfetta Nova Volley Loreto aveva schiacciato la Titan Services 3 a 0, tre giorni dopo capitan Rondelli e compagni vanno a prendersi una rivincita coi controfiocchi imponendosi al tie break sul parquet marchigiano, smentendo tutti i pronostici. “Il giorno prima della partita ci siamo parlati come squadra e ci siamo detti che, a tutti i costi, avremmo dovuto cambiare atteggiamento. – Racconta coach Stefano Mascetti nel post partita. - Sabato scorso, nel primo match contro Loreto, eravamo troppo dimessi: non eravamo noi. Ci siamo detti che di errori ne possiamo anche fare ma giocandocela sempre. È quello che abbiamo fatto a Loreto. Nel primo set loro sono stati perfetti ed è sembrato continuasse la partita di sabato scorso. Ma stavolta siamo stati bravi a fare il nostro gioco senza cedere di un centimetro. E abbiamo disputato una gran bella partita, su un parquet che ha visto la serie A, di fronte a un pubblico molto importante, raccogliendo due punti vitali in chiave salvezza. I ragazzi hanno giocato bene tutti ma voglio spendere due parole per Kiva che ha giocato a livelli altissimi e per Zonzini che, impiegato in un ruolo non suo, ha tirato fuori una gran prestazione”.

Novavolley Loreto – Titan Services 2 a 3 (25/13 16/25 21/25 28/26 11/15).

Arbitri: Andrea Morelli (1° Arbitro) e Marzio Camiscia (2°).

Tabellino Loreto. Sansonetti, Cozzolino 2, Pisauri, Dignani (L), Pulcini 3, Mazzanti 11, Alessandrini 10, Torregiani 25, Buscemi 6, Nobili 11. Ace: 10. Battute sbagliate 12. Muri punto 12. All. Marcello Ippoliti.

Tabellino Titan Services. Ricci, Frascio 13, Bacciocchi (L), Rondelli 4, Bernardi 10, Kiva 27, Zonzini 17, Carigi 7. N.E.: Borghesi, Pancotti. Ace: 10. Battute sbagliate 12. Muri punto 12. All. Stefano Mascetti.