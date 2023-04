Easter Volley 2023, su il sipario per un'edizione con numeri da record

Si alza il sipario sull’edizione numero 29 di Easter Volley “Uniqa Cup” Memorial Franco Brasili. Dal 6 all’8 aprile ritorna una delle più importanti passerelle di volley giovanile femminile a livello nazionale e non solo: una tre giorni non stop di pallavolo che coinvolgerà oltre cento squadre, con nove regioni italiane (Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Toscana ed Abruzzo, oltre ovviamente alle Marche) e diverse formazioni estere continentali, provenienti da Croazia, Lettonia, Serbia, Slovacchia ed Ucraina ma anche extraeuropee (Stati Uniti).

Il notevole numero di richieste di iscrizione al torneo ha obbligato Claudio Principi, deus ex machina della manifestazione, a dover scontentare qualche club desideroso di partecipare, cosa che dà ulteriormente la misura dell'ìmportanza raggiunta dalla kermesse e della bontà del lavoro svolto dal comitato organizzatore che ha reso Easter Volley un evento di qualità e di primissimo piano. Saranno comunque ben 108 le formazioni al via, secondo un format collaudatissimo che prevede 20 squadre nella categoria Under 13 (Trofeo “Marco Vive”) ed Under 14, 32 nell’Under 18 fino ad arrivare alle 36 che prenderanno parte all’Under 16.

Più di venti le “location” allestite in 13 comuni della Riviera del Conero e non solo, con le finali di Under 13 ed Under 14 che si disputeranno rispettivamente al PalaSabbatini di Ancona ed al PalaPrincipi di Camerano, mentre quelle delle categorie Under 16 ed Under 18 si giocheranno nella splendida cornice del Pala Estra-Prometeo, al termine delle quali verranno effettuate le premiazioni alla presenza delle istituzioni e di tutte le atlete partecipanti. Ulteriori informazioni sull’evento sono reperibili sui canali social di Easter Volley e sul sito internet www.eastervolley.it