Easter Volley compie 30 anni: dal 28 al 30 marzo si gioca in 13 comuni

CAMERANO – Sarà un compleanno davvero speciale quello dei 30 anni di Easter Volley, Memorial Flavio Brasili, con 120 squadre al via e iscrizioni già chiuse. «Siamo realisti – dice Claudio Principi annunciando il torneo previsto dal 28 al 30 marzo – quando 30 anni fa io e mio fratello Daniele ideammo questo torneo con lo staff della Bftm Volley Summer Camerano, mai avremmo pensato di arrivare a realizzare così tante edizioni e dover contenere la crescita di un torneo che è diventato punto di riferimento a livello nazionale». Easter Volley manterrà la formula consolidata con 4 categorie al via, Under 13 (“Trofeo Marco Vive”), più under 14-16-18, tre giornate di gara e la cerimonia di premiazione sabato pomeriggio 30 marzo al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona con tutte le squadre presenti, le premiazioni delle migliori atlete, degli arbitri e la consegna di alcuni premi speciali come quello “Lo Sport nel Cuore”.

Tra le novità potrebbe esserci la presenza di ospiti molto prestigiosi che verranno ad Ancona a festeggiare questo compleanno speciale. «Intendiamo ricordare anche un grande amico e sportivo come Massimo Governatori - anticipa Claudio Principi - personaggio meravigliosamente positivo per il mondo della pallavolo, apprezzato e benvoluto da tutti. Gli dedicheremo il torneo under 14». Da Camerano a Numana a Castelfidardo a Porto Recanati a Loreto, Civitanova, Numana, Polverigi, Offagna, Osimo, Ancona, si giocherà in 26 impianti di 13 comuni ed Easter Volley intende portare come sempre la carovana colorata e chiassosa in tutta la Riviera del Conero rinsaldando il binomio sport e turismo.

«L’entusiasmo ce lo stanno dando le tante e-mail e telefonate che continuiamo a ricevere per chiedere di poter partecipare anche con più squadre – dichiara l’organizzatore – ma purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutti ed è sempre un gran dispiacere dover declinare la richiesta di varie società di tutta Italia avendo già chiuso le iscrizioni da qualche giorno». Il torneo sarà come al solito internazionale con la presenza già confermata di squadre da Stati Uniti, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Croazia e «ospiteremo sempre con grande piacere le ragazze della formazione ucraina di Ivano Frankirsk», assicura Principi. Accanto ci saranno gli amici di sempre, volontari e sponsor oltre ad Ambalt che festeggia anch’essa un compleanno speciale. «Da Uniqa all’Hotel Mondial, alla Bcc Filottrano, Eurosped, Onorati Sport, la novità della Siges di Ancona – conclude – abbiamo tanti amici importanti vicino e contiamo di dare aggiornamenti costanti attraverso il nostro sito www.eastervolley.it e i profili social ufficiali».