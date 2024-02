Club Italia del Centro: in Azzurro 4 atlete che giocano ad Ancona e provincia

Ha preso il via in Sardegna un nuovo progetto del settore Femminile delle Squadre Nazionali: il Club Italia del Centro. Dopo la positiva esperienza con il pluriennale progetto denominato Club Italia del Sud, la Federazione Italiana Pallavolo ha infatti approvato un nuovo progetto pilota orientato ad una qualificazione specifica per le regioni del Centro Italia. Il programma avanzato dal settore femminile delle squadre nazionali consiste nell’avvio di una serie di iniziative volte ai processi di qualificazione e, allo stesso tempo, consentire ai tecnici federali la raccolta di indicazioni necessarie a orientare lo sviluppo futuro e definitivo del nuovo programma.

Questo programma di lavoro, che coinvolgerà Sardegna, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, permetterà alle atlete convocate di intraprendere un percorso di crescita in sinergia con la propria società e di andare a lavorare sulla didattica del movimento. Il Club Italia del Centro sarà coordinato dal Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli che sarà coadiuvato dai tecnici federali Gaetano Gagliardi e Michele Minotto. Il primo degli appuntamenti in programma si è tenuto a Quartucciu (Cagliari), dove le atlete coinvolte hanno lavorato presso il PalaBeatrice da lunedì 5 a oggi venerdì 9 febbraio.

Le 26 atlete si sono allenate agli ordini del DT Mencarelli assistito dai suoi collaboratori. Questo primo incontro ha permesso ai tecnici federali di conoscere ancora meglio il panorama giovanile femminile dei territori coinvolti con particolare riferimento per le annate 2007, 2008 e 2009. Più che buona la rappresentanza della pallavolo di Ancona e provincia tra le atlete selezionate. Ecco di chi si tratta:

Virginia Cerquetella (G.S. Juniors Pall. Ancona A.S.D.)

Anna Giuliani (Pol. Libertas Jesi A.S.D.)

Julia Gordon (U.S. Pallavolo Senigallia)

Camilla Ubri Jedi (Pol. Filottrano Pallavolo SSDRL)