Clima sereno e divertimento, la Pieralisi Jesi si avvicina al campionato di B1

Benedetta Cecconi racconta le sue impressioni sui test di precampionato della Pieralisi Jesi. Sabato 8 prende il via il torneo di B1: la formazione marchigiana osserverà il turno di riposo per poi scendere in campo il sabato successivo a Forlì. "Rispetto all'inizio, nelle ultime amichevoli ci stiamo ritrovando meglio in campo, migliorando alcuni aspetti tecnici e tattici. Nel torneo di Teramo e a Corridonia si sono visti progressi sul piano del gioco, c'è stato più affiatamento, al di là del risultato”.

"Oggi abbiamo un'altra amichevole con Clementina - continua il libero rossoblù - l'ultima prima del campionato che inizia sabato prossimo. Siamo ferme, la prima giornata. Ci sono altre due settimane di lavoro in palestra: il clima è sereno, ci impegniamo divertendoci anche, ci stiamo trovando bene".