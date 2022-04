Clementina 2020, l'ultimo sforzo per continuare a inseguire i play-off

Domani, sabato 30 aprile 2022, a Trevi la Clementina 2020 si giocherà il passaggio a play-off per la serie A2 contro la locale Lucky Wind. Una possibilità neanche immaginata qualche mese fa, quando le Clementina 2020 navigava tra la settima e l’ottava posizione in classifica, distante ben 10 lunghezze dalla vetta. Una possibilità che capitan Gotti e compagne si sono guadagnate grazie ad una seconda parte del campionato semplicemente straordinaria.

Distruggendo “sportivamente” qualsiasi avversario si parasse di fronte, sia in casa che in trasferta e indifferentemente da quale posizione occupasse in classifica, inanellando, così, dodici vittorie consecutive. Dodici successi ottenuti grazie alle straordinarie doti tecniche, agonistiche e di carattere delle 11 protagoniste della Battistelli-Termoforgia e alla grande capacità di coach Secchi e del suo staff di tirar fuori il meglio da ogni giocatrice e di sfruttarlo per costruire un gruppo quasi imbattibile.

Un gruppo formato da atlete abituate al sacrificio e alla lotta, animate da tanta passione. Insieme si sentono squadra ed è questa la loro virtù più grande. Ma ci sarà ancora questo grosso ostacolo da superare, la Lucky Wind Trevi. Una delle poche formazioni capaci di violare il Palazzetto di Moie nella gara di andata. Fu un verdetto molto negativo, quello 0-3, figlio indubbiamente della cocente delusione per la sconfitta nel “derby della vallesina” patito dalle marchigiane la settimana prima.

Poi il bellissimo tragitto compiuto dalla squadra di coach Sperandio che le ha portate per alcune settimane nelle zone alte della classifica e una delle formazioni più difficili da affrontare, ora sono al 5° posto con 38 punti. Non sarà facile, quindi, per Gotti & co., ma siamo sicuri che ce la metteranno tutta e se sarà necessario anche di più. La gara inizierà alle 18:00, con diretta streaming sul canale Facebook della Lucky Wind Trevi.