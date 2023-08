La Clementina 2020 si rinforza con Alice Stafoggia: “Sono qui per togliermi tante soddisfazioni”

Si chiama Alice Stafoggia la nuova giocatrice della Clementina 2020 Volley che schiaccerà nel ruolo di opposto. 184 cm di altezza, Alice è nata ad Urbino nel 2002 ed è proprio li che ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo, prima di passare alle giovanili di Pesaro. Sempre a Pesaro, dopo ottimi risultati con il giovanile, Stafoggia è in campo con la Megabox per 2 anni dalla B1 alla promozione in A1. L’anno successivo la troviamo alla Teatina Volley in B1 e, la scorsa stagione, a Noventa Vicentina nella stessa categoria.

Indosserà la maglia numero 9, si definisce timida ma ha le idee molto chiare: “Sono alla Clementina 2020 Volley per togliermi delle soddisfazioni per me e per la società. Mi hanno chiamata ed ho avuto subito una bellissima impressione, ed il fatto che alcune ragazze siano rimaste anche per diversi anni mi fa capire che si tratta di una società seria ed affidabile. Sarà il mio primo anno con Paniconi, non lo conosco ma, come le altre, anche io ne ho sentito parlare molto bene, mi fa molto piacere ci sia lui ad allenarci. Il mio punto di forza è l’attacco, nel quale cerco di mettere sempre più forza che posso, ma il mio obiettivo è crescere tecnicamente e caratterialmente quest’anno. Delle compagne conosco direttamente solo Canuti e Pizzichini, ma ho la sensazione che saremo una squadra che farà divertire e saprà divertirsi.”