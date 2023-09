Clementina 2020 grande protagonista della 44ª Festa della Pallavolo di Moie

Anche quest’anno si è chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori la “Festa della Pallavolo” di Moie. Tutte le nove serate della 44ª edizione hanno visto una grande affluenza di spettatori in piazza Kennedy per le esibizioni: della “11ª Festa a Sei Zampe”, della Finale Regionale “la Bella d’Italia” con passerella delle nuove collezioni, della Tribute Band di Gianna Nannini, dello spettacolo di magia del “Mago per Svago”, del saggio del Centro Studi Danza Gaspare Spontini “Supercalifragilistichespiralidoso”, della Compagnia La Callarola con “Gaetano Santangelo Burattinaio”, del cantautore Comete e ovviamente anche per la consueta presentazione ufficiale della squadra di B1 della Clementina Volley 2020.

Nello stand gastronomico, dove si è avuto il tutto esaurito per l’intera manifestazione, grande successo hanno avuto le serate a tema dello “Stoccafisso come una volta”, della “Cena Spagnola” e del “Tutti pazzi per il Fritto”. Come sempre l’impegno è stato tanto per regalare a Moie e alla Vallesina una manifestazione tanto attesa e tanto partecipata dalla popolazione. Un ringraziamento è doveroso a tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita della festa e soprattutto alle ragazze del settore giovanile della Clementina 2020 Volley, che si sono prodigate nel servizio in sala con tanto impegno e abnegazione.