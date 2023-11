Clementina 2020, coach Paniconi esalta i tifosi: “Il Palasport di Moie sta facendo la differenza”

Un bel terzo posto in classifica, con vista sul secondo, e un gruppo che comincia a consolidarsi. La Clementina 2020 vive un buon momento nel campionato di B1 di volley femminile e a testimoniarlo c’è il suo piazzamento nel girone D. I 15 punti conquistati in 7 gare permettono infatti alle marchigiane di occupare il gradino più basso del podio, con la seconda piazza distante 4 lunghezze che potrebbero diventare una soltanto visto che l’Angelini Cesen ha disputato una gara in più.

Coach Paniconi si è detto euforico dopo il successo di domenica a Moie contro il Volleyrò: ”Sono molto contento, perché abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra che reputo forte, organizzata e di qualità. Mi è piaciuta molto la capacità che abbiamo avuto in questa settimana di stringere i denti nonostante avessimo avuto qualche problemino e mettere in campo stasera, ognuna, il meglio che poteva. Sapevamo che individualmente qualcuna non poteva essere al cento per cento e nonostante questo, consce dell’importanza della serata, hanno tirato fuori tutte le energie possibili. Mi ha fatto piacere vedere una squadra che ha reagito di gruppo alle difficoltà, con la mentalità giusta, in una partita in cui nei finali di alcuni set si era complicata, abbiamo avuto determinazione, lucidità e personalità. Le ragazze sono state brave ad interpretare la partita nel modo giusto, mettendo in atto tutte le scelte che avevamo deciso in allenamento. Mi è piaciuta la personalità che abbiamo messo in ricezione, la volontà che abbiamo messo in difesa, il buon servizio e anche in attacco abbiamo fatto cose buone. Loro hanno ottime individualità in attacco e a volte sono riuscite ad entrare nelle nostre maglie, ma aver limitato abbastanza il gioco del loro opposto e il gioco al centro è stato molto importante. Poi, voglio sottolineare la mentalità giusta di tutte quelle che vengono chiamate in causa, che entrano in campo con serenità per dare quel qualcosa in più che è necessario in quel momento”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Voglio sottolineare, poi, che quando si gioca in un palazzetto così pieno, partecipe e coinvolto, le ragazze lo sentono tantissimo, per loro è una marcia in più. Quindi un grazie a tutti i tifosi e a chi ci sta sostenendo”.