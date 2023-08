Volley femminile B1. La Clementina 2020 conosce le sue avversarie, coach Paniconi: “Girone stimolante”

Pubblicati da pochi giorni i gironi della serie B1 Femminile da parte della Federazione Italiana Pallavolo, e la Clementina 2020 Volley è stata inserita in quello D, insieme a Volleyrò, Pomezia, Santa Lucia, Castelfranco, Nottolini, Liberi e Forti 1914, Valdarninsieme, Montesport, Trevi, Jesi, Cesena, Pontedera. Solo Jesi, Cesena e Trevi facevano parte dello stesso girone della Clementina 2020 anche lo scorso anno, tutte da scoprire invece le altre squadre toscane e laziali, ma coach Paniconi, interpellato sulla questione, ci tiene subito a mettere in chiaro che: “La nostra concentrazione deve andare prima di tutto alla nostra squadra, senza fare eccessivi ragionamenti sulle avversarie. Noi abbiamo una formazione di buon livello, sulla quale riponiamo la massima fiducia e che ha una componente motivazionale che mi fa ben sperare indipendentemente da chi andremo ad affrontare. Il fatto di cambiare girone rispetto all’anno precedente credo sia una cosa stimolante, sia per le ragazze sia per il pubblico, ed è comunque praticamente impossibile sapere se sia stato un bene o un male finire con un raggruppamento diverso.”

Fra le future avversarie della Clementina 2020 Volley, in molte hanno già annunciato la maggior parte delle giocatrici, ed è inevitabile iniziare farsi comunque un’idea del livello del Girone: “Non conosco ovviamente tutte le giocatrici di questo girone, ma ho la sensazione che ci siano dei buoni valori in quasi tutte le squadre e che sia abbastanza livellato. Di questo sono contento. Alcune squadre partono con i favori del pronostico, come Castelfranco che ha un allenatore come Bracci e giocatrici in campo del calibro di Renieri e Colzi. Stessa cosa mi viene da pensare per Capannori, con diverse giocatrici di ottimo livello ed un libero di A1 o Cesena, che mantenendo un’ossatura consolidata, sembra essere molto competitiva. Jesi si è decisamente rinforzata e, comunque, c’è sempre da tenere in considerazione il fattore derby che rende la sfida con noi impronosticabile a prescindere. Trevi ha fatto grandi cambiamenti ed è tutta da scoprire, così come Casal de’ Pazzi, che nonostante la giovanissima età, garantisce sempre in ogni sua squadra grande fisicità e doti tecniche davvero notevoli.”

Impossibile non chiedere al Mister anche qualche parola sulla sua Clementina 2020: “Sono molto contento della squadra che abbiamo costruito, credo sia tecnicamente completa e soprattutto mi trasmette ottime sensazioni da un punto di vista caratteriale. Certo, alcune ragazze le conosco ancora poco ed avrò modo di scoprirle man mano, ma per me la cosa più importante sarà riuscire a creare tutti insieme la giusta alchimia, alla quale credo molto e che ritengo sia l’arma in più che può far superare eventuali limiti tecnici in molte situazioni.”