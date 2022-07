Volley, progetti e crescita: il campus dell’Ancona Team Volley abbraccia presente e futuro

ANCONA- Guardare al futuro puntando forte sul presente. Con queste prerogative, per il secondo anno consecutivo, l’Ancona Team Volley ha organizzato il Campus estivo dedicato alle atlete nate negli anni 2006-2007-2008-2009 che si concluderà domani, 15 luglio.

Al Centro Sportivo Fair Play, sotto gli occhi dei tecnici Matteo Solforati, Mauro Talleri, Raffaella Cerusico e Massimo Canonico, tra pallavolo e tanto altro sta crescendo una nuova generazione pronta a dare lustro al volley cittadino: «Programmando l'attività del camp ci poniamo l'obiettivo della crescita tecnica delle nostre atlete – ha spiegato il presidente Antonello Del Mastro – E’ importante trasmettere la cultura del porsi singoli obiettivi e perseguirli con determinazione, umiltà e rispetto per i compagni.

Al fianco del club, nell’organizzazione, anche partner importanti come Camping Medusa, Estra Spa ed Ecocae Ancona: «Sosteniamo questo progetto perché crediamo fermamente nello sport e nella società – ha spiegato Carlo Neumann del camping Medusa – Speriamo che con questo cammino si possano migliorare le capacità delle ragazze sia nella pallavolo che nel confronto con loro stesse». Sulla stessa linea d’onda Marco Gnocchini di Estra: «Sostenere e supportare il campus estivo dell'Ancona Team Volley per il sottoscritto e per Estra rappresenta motivo di grande orgoglio. La politica della società anconetana si sposa perfettamente con quelli che sono i nostri principi legati ai giovani, al territorio e alla programmazione».