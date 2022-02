Banco di prova di livello: la NEF Osimo affronta Pesaro

Banco di prova interessante sabato 26 febbraio alle ore 17.30 al Palabellini per LA NEF Osimo che giocherà contro la Montesi Volley Pesaro, seconda forza del torneo. I “senza testa” arrivano a questa importante sfida con voglia di riscatto dopo la sconfitta contro l’US Volley 79. E’ importante lavorare nei dettagli e prepararsi con la giusta determinazione come sottolinea Lorenzo Silvestrelli, un innesto importante arrivato in questa stagione in casa biancoblu.

“Ci aspetta una partita difficile e molto combattuta – afferma Lorenzo – Siamo consapevoli che giocando bene possiamo giocarcela contro qualsiasi squadra perciò tutto dipenderà da noi e dal lavoro che affronteremo questa settimana. Ci aspettiamo una partita molto interessante e avvincente”.

I ragazzi di coach Riccardo Baldoni sono tornati sul campo di gioco dopo il lungo stop causato dalla situazione covid. E’ importante riprendere il ritmo di gioco e ritornare su una scia positiva come spiega il giocatore biancoblu. “Lo stop per noi è stato come una seconda preparazione – rimarca lo schiacciatore – Abbiamo ripreso anche meglio di come ce lo immaginavamo. Nell’ultimo match abbiamo avuto un blocco mentale ma sicuramente abbiamo tutti voglia di riscatto”.