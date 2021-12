B1: la Pieralisi Jesi ospita Margutta per dare continuità all'ultima vittoria

Sabato, alle ore 18, lascenderà in campo per il suo ultimo impegno del 2021: al palasport di via Tabano arriverà la, formazione di Civitavecchia. “Siamo state soddisfatte della prestazione contro la De Mitri, non era una partita facile, siamo riuscite ad imporre il nostro ritmo, il nostro gioco, abbiamo mantenuto la calma nei momenti incerti e siamo state brave quando si è trattato di chiudere il punto ed il set”. Erica Paolucci ha commentato il belstrappato a Porto San Giorgio che ha fatto salire all’ottavo posto la Pieralisi Pan.

“C’è entusiasmo, desiderio di continuare su questa strada. Tutto è partito dal discorso fatto il lunedì dopo Trevi, ci siamo ritrovate per parlarci e guardarci negli occhi, per dire cosa volevamo fare. Da lì il cambiamento, si è visto molto più impegno e voglia di fare, la partita con Castelfranco è stata la ciliegina sulla torta”. Dopo domani arriva Civitavecchia, squadra in questo momento con due punti in meno in classifica. “Faremo il nostro gioco – conclude la schiacciatrice rossoblù – dovremo fare della battuta e della difesa i nostri punti di forza, puntando sulle nostre caratteristiche e sulle nostre qualità”.