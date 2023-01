Volley femminile B1. Pieralisi Jesi, una lunga pausa prima di ricominciare a sognare

Dopo le due vittorie di questo inizio 2023 che hanno portato a cinque la striscia positiva, la Pieralisi Pan Jesi si è fermata per la sosta dovuta alla conclusione del girone d'andata e all'appuntamento con la Coppa Italia. Il prossimo impegno di campionato è in calendario sabato 11 febbraio, al PalaTriccoli: nella seconda giornata di ritorno le ragazze ospiteranno Forlì.

Tramite i canali del club, il presidente Gabriele Pieralisi ha fatto il punto della situazione: "Le soste prolungate non sono mai favorevoli per tanti motivi, tecnici, motivazionali, per i risultati e soprattutto per il seguito: il pubblico si affeziona, un lungo stop può raffreddare l’ambiente. Per noi la sosta sarà ancora più lunga perché al ritorno osserveremo il turno di riposo, già da venerdì sera abbiamo cercato di riempire queste quattro settimane con alcune amichevoli. Puntiamo a recuperare le fatiche del girone d'andata e programmare una preparazione fisica in vista della lunga tirata del girone di ritorno”.

Ma qual è lo stato di salute della Pieralisi Pan? Il presidente non ha dubbi: "Ora riesco a vedere la squadra che volevo, che abbiamo pensato la scorsa primavera e costruito con lo staff tecnico. La partenza sottotono non rappresentava quello che era il valore del gruppo, ci abbiamo messo un po' di pazienza e abbiamo iniziato a mettere a punto i meccanismi”.

Contro Forlì c’è voglia di riscatto: "C'eravamo detti partiamo da una squadra già rodata e facciamo alcuni inserimenti per alzare l'asticella, non per abbassarla. Abbiamo intrapreso la strada che avevo in mente. Ripartiremo da Forlì, nella trasferta dell'andata ho visto una delle peggior prestazioni del campionato, sono fiducioso che giocheremo tutta un'altra partita a febbraio”.